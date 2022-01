Calcio femminile, tris della Roma e Fiorentina bloccata dall’Empoli nei quarti di Coppa Italia (Di sabato 29 gennaio 2022) Ha preso il via quest’oggi il fine-settimana dell’andata dei quarti di finale della Coppa Italia Socios.com di Calcio femminile. Le otto compagini che hanno superato la fase a gironi si affronteranno per accedere ai penultimi atti della rassegna nazionale e contendersi l’ambito trofeo. A rompere il ghiaccio ci hanno pensato Como Women-Roma ed Empoli-Fiorentina. La rincorsa verso la Finale di fine maggio, dunque, è partita da Ponte Lambro dove il Como, leader della classifica di Serie B, ha ospitato la detentrice del trofeo citato. Un netto successo per le capitoline (3-0), firmato da Lazaro al 43? e all’88’ e da Haavi al 58?. Per le ragazze allenate da Alessandro Spugna, pur gravate dalle assenze di Bartoli, Ciccotti, ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Ha preso il via quest’oggi il fine-settimana dell’andata deidi finaleSocios.com di. Le otto compagini che hanno superato la fase a gironi si affronteranno per accedere ai penultimi attirassegna nazionale e contendersi l’ambito trofeo. A rompere il ghiaccio ci hanno pensato Como Women-ed Empoli-. La rincorsa verso la Finale di fine maggio, dunque, è partita da Ponte Lambro dove il Como, leaderclassifica di Serie B, ha ospitato la detentrice del trofeo citato. Un netto successo per le capitoline (3-0), firmato da Lazaro al 43? e all’88’ e da Haavi al 58?. Per le ragazze allenate da Alessandro Spugna, pur gravate dalle assenze di Bartoli, Ciccotti, ...

