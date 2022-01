Burkina Faso-Tunisia oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, canale tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Il secondo quarto di finale della Coppa d’Africa 2022 vedrà protagoniste quest’oggi 29 gennaio alle ore 20:00 Burkina Faso e Tunisia, alla caccia di un posto tra le migliori quattro e, dunque, in semifinale. Il Burkina Faso è reduce da un emozionante ottavo di finale nel quale ha eliminato, ai calci di rigore, il Gabon, meritando comunque il passaggio del turno per quanto mostrato nell’arco dei 120? complessivi del match. La Tunisia invece arriva a sorpresa a questo appuntamento, frutto di un’inattesa vittoria ai danni della Nigeria, data come assoluta favorita dell’incontro: anche in questa edizione non sono mancate sorprese, e l’approdo ai quarti della formazione tunisina ne è un esempio. Coppa ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Il secondo quarto di finale dellavedrà protagoniste quest’29 gennaio alle ore 20:00, alla caccia di un posto tra le migliori quattro e, dunque, in semifinale. Ilè reduce da un emozionante ottavo di finale nel quale ha eliminato, ai calci di rigore, il Gabon, meritando comunque il passaggio del turno per quanto mostrato nell’arco dei 120? complessivi del match. Lainvece arriva a sorpresa a questo appuntamento, frutto di un’inattesa vittoria ai danni della Nigeria, data come assoluta favorita dell’incontro: anche in questa edizione non sono mancate sorprese, e l’approdo ai quarti della formazione tunisina ne è un esempio....

