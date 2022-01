Brevi dal mondo: Regno unito, Usa, Palestina (Di domenica 30 gennaio 2022) Partygate a Downing Street, la polizia censura l’indagine Dopo giorni di smentite e notizie che davano per imminente la sua pubblicazione, l’indagine di Sue Gray sul «partygate» a Downing Street dovrebbe venire consegnato al n. 10 entro il weekend. Ma Scotland Yard (che martedì ha annunciato una propria indagine sui fatti) ha di nuovo cambiato rotta e, dopo aver affermato che non aveva obiezioni circa la pubblicazione per intero del report, ha chiesto ora che vengano redatte le parti che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 30 gennaio 2022) Partygate a Downing Street, la polizia censura l’indagine Dopo giorni di smentite e notizie che davano per imminente la sua pubblicazione, l’indagine di Sue Gray sul «partygate» a Downing Street dovrebbe venire consegnato al n. 10 entro il weekend. Ma Scotland Yard (che martedì ha annunciato una propria indagine sui fatti) ha di nuovo cambiato rotta e, dopo aver affermato che non aveva obiezioni circa la pubblicazione per intero del report, ha chiesto ora che vengano redatte le parti che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

reportrai3 : Verrà trovato l’originale del documento Bologna. In questo appunto “per MC” si fa riferimento a un milione di dolla… - amar_ebe : non vedo mia madre da settimane, ci sentiamo per brevi aggiornamenti e oggi dal nulla mi scrive per dirmi 'comunque… - toninog2 : RT @toninog2: Mauro Armanino: Cronache di sabbia dal Sahel - toninog2 : RT @toninog2: Sergio Marotta: L’oligarchia del mondo: l’80% del capitale azionario globale è controllato dal 2% degli azionisti https://t.c… - AMedaglini : @YoStoConTarabas Era un compito di tedesco a quiz brevi rubato dal cassetto della prof. che, accortasi della furbat… -