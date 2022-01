Bosch e Marelli sono solo l’antipasto. Airaudo (Fiom): “Il governo non ha un piano per gestire la transizione dal diesel all’elettrico” (Di sabato 29 gennaio 2022) Gli esuberi annunciati in questi giorni sono solo l’antipasto. solo in parte riconducibili direttamente dell’addio ai motori diesel in favore dell’elettrico. Per lo più sono il portato della nuova strategia del gruppo Stellantis: internalizzare le produzioni che prima erano affidate a fornitori esterni. Ottenendo l’effetto di scaricare gli esuberi al di furi del gruppo. Lo spiega a Ilfattoquotidiano.it Giorgio Airaudo, segretario della Fiom Piemonte, da sempre impegnato nel settore delle quattro ruote. Un mondo che ieri è stato scosso da un doppio annuncio di esuberi. La Bosch ha affermato che l’organico del suo stabilimento di Bari (dove l’85% delle produzioni è legato alle motorizzazioni a gasolio) verrà ridotto di 700 unità. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Gli esuberi annunciati in questi giorniin parte riconducibili direttamente dell’addio ai motoriin favore dell’elettrico. Per lo piùil portato della nuova strategia del gruppo Stellantis: internalizzare le produzioni che prima erano affidate a fornitori esterni. Ottenendo l’effetto di scaricare gli esuberi al di furi del gruppo. Lo spiega a Ilfattoquotidiano.it Giorgio, segretario dellaPiemonte, da sempre impegnato nel settore delle quattro ruote. Un mondo che ieri è stato scosso da un doppio annuncio di esuberi. Laha affermato che l’organico del suo stabilimento di Bari (dove l’85% delle produzioni è legato alle motorizzazioni a gasolio) verrà ridotto di 700 unità. ...

