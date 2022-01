Bomb Cyclone | la tempesta in arrivo sulla costa orientale degli Stati Uniti – Il video

Advertising

Bomb Cyclone

NEW YORK, 29 GEN Emergenza maltempo sulla costa orientale degli Stati Uniti: 75 milioni di americani sono in allerta per l'atteso '' che potrebbe causare abbondanti nevicate e forti venti da Charlotte a Washington fino a New York e Boston nelle prossime ore. Migliaia di voli sono già stati cancellati: Delta ne ha ...Emergenza maltempo sulla costa orientale degli Stati Uniti: 75 milioni di americani sono in allerta per l'atteso '' che potrebbe causare abbondanti nevicate e forti venti da Charlotte a Washington fino a New York e Boston nelle prossime ore. Migliaia di voli sono già stati cancellati: Delta ne ha ...Stati d'emergenza in Maryland, Massachusetts, Virginia, New Jersey e New York per l'arrivo imminente di una potente tempesta di neve. 75 milioni di americani sono in allerta per l'atteso 'bomb cyclone ...United States on alert for "cyclone bomb", a whirlwind of bad weather expected in the next few hours on the east coast. 75 million Americans involved. The cyclone could cause heavy snow and strong ...