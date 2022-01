Bollettino Covid oggi Italia: dati del 29 gennaio. Contagi e ricoveri dalle regioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Lo riferisce il Bollettino quotidiano della regione. Diminuiscono i ricoveri che in area medica sono 1497 e 156 quelli in terapia intensiva . Toscana In Toscana sono 726.793 i casi di positività al ... Leggi su quotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Lo riferisce ilquotidiano della regione. Diminuiscono iche in area medica sono 1497 e 156 quelli in terapia intensiva . Toscana In Toscana sono 726.793 i casi di positività al ...

SkyTG24 : #Covid19. L'#Ema ha approvato la pillola #Pfizer, prima in Europa. - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 25 gennaio: 186.740 nuovi casi e 468 morti. Mai così tante vittime nella quarta ond… - COVIDbot_ITA : RT @ustampavda: COVID-19 - Bollettino di aggiornamento Valle d'Aosta: nelle ultime 24 ore i casi positivi sono stati 290 e i guariti 304. I… - corrierefirenze : #COVID19 I ricoverati sono 1.461 (5 in più rispetto a ieri), di cui 109 in terapia intensiva (7 in meno) - lifestyleblogit : Covid oggi Fvg, 4.193 contagi e 14 morti: bollettino 29 gennaio - -