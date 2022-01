Bobo Vieri e Melissa Satta: perchè è finita, dopo anni la verità sul tradimento (Di sabato 29 gennaio 2022) Il binomio “calciatore-velina” ha sempre funzionato, soprattutto per la coppia formata da Bobo Vieri e Melissa Satta. I due sono stati infatti una delle coppie più belle e amate dal pubblico italiano. Una delle prime che ha fatto parlare di sé per anni e anni, finendo su copertine e magazine di gossip. Ma purtroppo, come molto spesso accade, tra presunti tradimenti, crisi e periodi no, i due sono rimasti insieme per circa cinque-sei anni e poi si sono lasciati. La cosa più brutta è “come” è finita tra i due: attraverso un comunicato stampa da parte dell’ex calciatore. Senza apparente motivo, senza alcuna spiegazione, la partita Vieri-Satta ha terminato il suo ballo ed è uscita di scena. Ma quali sono i reali motivi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Il binomio “calciatore-velina” ha sempre funzionato, soprattutto per la coppia formata da. I due sono stati infatti una delle coppie più belle e amate dal pubblico italiano. Una delle prime che ha fatto parlare di sé per, finendo su copertine e magazine di gossip. Ma purtroppo, come molto spesso accade, tra presunti tradimenti, crisi e periodi no, i due sono rimasti insieme per circa cinque-seie poi si sono lasciati. La cosa più brutta è “come” ètra i due: attraverso un comunicato stampa da parte dell’ex calciatore. Senza apparente motivo, senza alcuna spiegazione, la partitaha terminato il suo ballo ed è uscita di scena. Ma quali sono i reali motivi ...

