Bob Wilson: amo gli animali, la cultura afroamericana e vi presento il mio "Libro della giungla" (Di sabato 29 gennaio 2022) Bob Wilson ama gli animali; se dovesse identificarsi si sentirebbe un cervo; è preoccupato dalla distruzione delle foreste dopo aver visto cosa accade in Amazzonia e nel Borneo; tra i tanti ... Leggi su globalist (Di sabato 29 gennaio 2022) Bobama gli; se dovesse identificarsi si sentirebbe un cervo; è preoccupato dalla distruzione delle foreste dopo aver visto cosa accade in Amazzonia e nel Borneo; tra i tanti ...

Advertising

rep_firenze : Firenze, Bob Wilson alla Pergola: 'Nella mia giungla riscopro l'infanzia' [aggiornamento delle 19:33]… - globalistIT : - Italia_Notizie : Bob Wilson, il mio «Jungle Book» è un’ode alla tolleranza che parla a tutti - _PuntoZip_ : Pergola – Esclusiva italiana: Bob Wilson dirige “Jungle Book” dal libro di Rudyard Kipling, musiche originali di Co… - MAURO72016404 : RT @EwtnItalia: Chi non è con me, è contro di me; e chi non raccoglie con me, disperde. -Gesù di Nazareth (Lc 11,23) Foto credit: Bob Wil… -