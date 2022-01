BMW - La storia di Sua Maestà di Baviera | il V12 - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di sabato 29 gennaio 2022) Sono passati 35 anni dall'esordio della BMW 750i del 1987, la prima auto tedesca a montare un V12 in epoca moderna. Distinguibile dalle altre versioni dell'ammiraglia grazie a una mascherina più larga e a terminali di scarico dalla forma rettangolare, quest'auto porta all'epoca al debutto il celebre motore M70 della Casa di Monaco, la cui elettronica (estremamente moderna per l'epoca) viene governata da due centraline, una per ciascuna bancata del propulsore. Questa nobile architettura diventerà appannaggio dei modelli più esclusivi della Casa, rappresentando il non plus ultra della gamma di tutte le generazioni della Serie 7 prodotte da allora, oltre all'originale Serie 8 dai fari a scomparsa (E31) e a diverse Rolls-Royce, il cui marchio, com'è noto, fa oggi parte dell'universo BMW. Ma se il prossimo capitolo dell'ammiraglia bavarese vedrà addirittura l'esordio di una variante ...