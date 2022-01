Grifoman1 : Blessin: «Il duro lavoro batte il talento puro. Michael Jordan mi ha fatto capire il possesso palla» - - napolista : Blessin: «Il duro lavoro batte il talento puro. Michael Jordan mi ha fatto capire il possesso palla» Il tecnico de… - manini_giacomo : Fuori #Beto e #Destro, questo è un duro attacco di #Blessin e #Cioffi a @vox2box È una guerra che fa male a tutti,… -

Ultime Notizie dalla rete : Blessin duro

IlNapolista

...menti iper - razionali dell'Europa centrale? Che differenza c'è fra il tradizionale gioco, ... con l'arrivo di Spors e, rappresenta non solo il primo laboratorio in Italia , non solo il ......menti iper - razionali dell'Europa centrale? Che differenza c'è fra il tradizionale gioco, ... con l'arrivo di Spors e, rappresenta non solo il primo laboratorio in Italia , non solo il ...Blessin: «L’anno scorso il mio Ostenda era la squadra meno costosa del campionato belga, eppure sono usciti giocatori importanti» ...ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Il neo allenatore del Genoa Blessin si è raccontato in una intervista a La Gazzetta dello Sport Alexander Blessin, neo allenatore del Genoa che ha esord ...