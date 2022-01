Bimba di due anni gravissima per il Covid: l'aeronautica militare la porta d'urgenza a Roma (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Covid colpisce in forma grave anche i più piccoli. Casi rari ma non rarissimi. È atterrato da pochi minuti sull'aeroporto militare di Ciampino un C - 130J dell'aeronautica militare con a bordo una ... Leggi su globalist (Di sabato 29 gennaio 2022) Ilcolpisce in forma grave anche i più piccoli. Casi rari ma non rarissimi. È atterrato da pochi minuti sull'aeroportodi Ciampino un C - 130J dell'con a bordo una ...

forsediVento : @anikeatable Nel mio palazzo 6 mesi prima di me è nata una bimba, i nostri genitori ci hanno davvero cresciute come… - RednewsGargano : Volo salvavita dell'AM per bimba di due anni, positiva al Covid ed in pericolo di vita per gravi problemi respirato… - globalistIT : - preuniop : La bimba, positiva al virus ed in pericolo di vita per gravi problemi respiratori, ha viaggiato all'interno di una… - Soverato : Covid-19, bimba di due anni in gravi condizioni trasferita con urgenza a Roma -