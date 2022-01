Betty White | Cher canta la sigla di Cuori senza età in suo onore VIDEO

(Di sabato 29 gennaio 2022) Quando sono trascorsi pochi giorni dalla scomparsa dil'ha omaggiatando ladella serieetà.ha scelto di ricordare, eseguendo ladietà, in occasione dello speciale con cui, il 31 gennaio, la NBC omaggerà l'attrice scomparsa il mese scorso. Il 2021 si è chiuso con la triste notizia della morte di. La storica star americana è scomparsa l'ultimo giorno dell'anno, quando le mancava davvero poco per celebrare il suo 100esimo compleanno, che sarebbe arrivato il 17 di questo mese. In occasione dello speciale Celebrating...

sarà icordata a uno speciale in onda lunedì 31 gennaio sugli schermi di NBC e la produzione dell'evento televisivo ha ora svelato che Cher proporrà una cover del tema musicale di Cuori ...La raccolta fondi ideata per celebrarenel giorno in cui avrebbe dovuto compiere cento anni ha raggiunto oltre 12 milioni di dollari . L'attrice, per tutta la vita, è stata una grande attivista in campo animalista e ha parlato ...Quando sono trascorsi pochi giorni dalla scomparsa di Betty White, Cher l'ha omaggiata cantando la sigla della serie Cuori senza età. Cher ha scelto di ricordare Betty White, eseguendo la sigla di Cuo ...Cher ha svelato che interpreterà il tema musicale di Cuori senza età nello speciale Celebrating Betty White: America’s Golden Girl ...