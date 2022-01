Basket | Nba | Celtics ko 108-92 e sesta vittoria di fila per gli Hawks di Gallinari

(Di sabato 29 gennaio 2022) Atlanta, 29 gen. - (Adnkronos) -consecutiva per gli(23-25), la squadra più in forma della Eastern Conference, che sconfiggono in casa per 108-92 i Boston(25-25). Dopo aver toccato il +16 a inizio secondo tempo, Atlanta subisce la rimonta degli ospiti che tornano a -1 guidati dai 26 punti con 12 rimbalzi di Jaylen Brown e dai 20 punti di Jayson Tatum (solo 5/17 al tiro). Da quel momento del quarto periodo in poi però glicambiano marcia e piazzano un parziale di 18-2 che consegna loro la. Sia Trae Young che John Collins chiudono a quota 21 punti, seguiti da una panchina nuovamente produttiva con i 19 di Bogdan Bogdanovic e i 14 di un ottimo Danilo, perfetto dal campo (5/5 con una tripla a segno) in 25 minuti di ...

...che è colpa mia se ha preso un tecnico e al momento non guadagna quanto gli altri giocatori in. ma è un trash talking naturale sul parquet, siamo due ragazzi che si sfidano su un campo da...... poi lo abbiamo visto anche a Roma e in(Phoenix). L'altro, più recente e senza quell'impatto, ... Ad ogni modo, il massimo campionato dida questa stagione è stato acquisito da Discovery Plus,...Atlanta, 29 gen. - Sesta vittoria consecutiva per gli Hawks (23-25), la squadra più in forma della Eastern Conference, che sconfiggono in casa per 108-92 i Bost ...I Thunder attaccano forte e bene il secondo tempo dopo un primo equilibrato, con un 12-0. Per quattro minuti, Indiana non segna. Ma mentre tutto andava per il meglio, Shai ...