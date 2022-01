Barù sbotta contro Delia: “Non siete paladini gay, è tutto disgustoso. Basta prendere per i fondelli” (Di sabato 29 gennaio 2022) Il giovane Barù, stanco del triangolo Alex, Soleil e Delia sbotta contro quest’ultima Il triangolo amoroso che si è creato L'articolo proviene da tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di sabato 29 gennaio 2022) Il giovane, stanco del triangolo Alex, Soleil equest’ultima Il triangolo amoroso che si è creato L'articolo proviene dasul Gossip.

Advertising

ElisaDiGiacomo : GFVip, Nathaly sbotta in diretta con Barù: 'Ha un modo di fare sgradevole' - allegrimarco9 : RT @BITCHYFit: Delia Duran, Barù sbotta: “Squallido teatrino! Torna da Alex, ci state prendendo in giro tutti” - StraNotizie : Delia Duran, Barù sbotta: “Squallido teatrino! Torna da Alex, ci state prendendo in giro tutti”… - BITCHYFit : Delia Duran, Barù sbotta: “Squallido teatrino! Torna da Alex, ci state prendendo in giro tutti” - Shrek_002 : Non so se è peggio Barù che passa per santo o Giucas che sbotta in modo vergognoso e da persona immatura #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : Barù sbotta Barù sbotta contro Delia Duran: 'Non rompere i fondelli e torna da Alex!' GF Vip, Barù Gaetani attacca Delia Duran: 'Non rompere i fondelli e torna da Alex Belli!' A seguito della nuova nuova puntata del GF Vip 6, il concorrente Barù Gaetani D'Aragona è sbottato contro Delia Duran, dicendole chiaramente cosa pensa di lei e Alex Belli. Il nipote di Costantino della Gherardesca dopo che la modella venezuelana si è giustificata ...

Gf Vip, Barù sbotta contro Delia: 'Ora siete paladini del mondo gay, non romperci i fondelli e...' La discussione è nata sul tema amore libero e Barù a riguardo ha sbottato contro la modella venezuelana: ' Ora siete paladini del mondo gay, ma non è vero. E' tutto una paracu*ata'. Delia ha provato ...

GF Vip,Gaetani attacca Delia Duran: 'Non rompere i fondelli e torna da Alex Belli!' A seguito della nuova nuova puntata del GF Vip 6, il concorrenteGaetani D'Aragona è sbottato contro Delia Duran, dicendole chiaramente cosa pensa di lei e Alex Belli. Il nipote di Costantino della Gherardesca dopo che la modella venezuelana si è giustificata ...La discussione è nata sul tema amore libero ea riguardo ha sbottato contro la modella venezuelana: ' Ora siete paladini del mondo gay, ma non è vero. E' tutto una paracu*ata'. Delia ha provato ...