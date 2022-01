Australia | Kanye West dopo Djokovic | niente concerti senza vaccino

Advertising

SoniaLaVera : RT @Ticinonline: Dopo Djokovic, tocca a Kanye West: l'Australia gli permetterà di svolgere un tour soltanto se sarà completamente vaccinato… - valentinadigrav : RT @LaStampa: Dopo Djokovic, l’Australia ferma anche Kanye West: l’ex marito di Kim Kardashian deve essere vaccinato per fare il concerto h… - CdT_Online : Dopo Djokovic, bloccato il musicista che, se vuole tenere un tour nel Paese, deve dimostrare di aver ricevuto i pre… - Ticinonline : Dopo Djokovic, tocca a Kanye West: l'Australia gli permetterà di svolgere un tour soltanto se sarà completamente va… - Milenaotropique : RT @LaStampa: Dopo Djokovic, l’Australia ferma anche Kanye West: l’ex marito di Kim Kardashian deve essere vaccinato per fare il concerto h… -

Ultime Notizie dalla rete : Australia Kanye

Così, dopo il numero uno del tennis Novak Djokovic , espulso dall'perchè senza vaccino anti - Covid, il Paese ferma anche la star dell'hip hopWest . Il primo ministro australiano, ...Dopo il numero uno del tennis Novak Djokovic, l'ferma la star dell'hip hopWest. Il premier Scott Morrison ha avvertito l'ex marito di Kim Kardashian che se vuole tenere un tour nel Paese deve dimostrare di essere completamente ...Hip-hop artist Kanye West will have to be fully vaccinated if he wants to play concerts in Australia, Prime Minister Scott Morrison said on Saturday ...Il premier Scott Morrison ferma l'ex marito di Kim Kardashian: "Le regole si applicano a tutti. Non importa chi sei" ...