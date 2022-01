ATTO DI GUERRA: grazie ai “vaccini” covid, il tasso di cancro dei militari è più che TRIPLICATO (Di sabato 29 gennaio 2022) Le forze armate americane sono alle prese con tassi di mortalità elevatissimi da quando i “vaccini” contro il coronavirus (covid-19) sono stati imposti a tutti i militari. Al recente panel “covid-19: A Second Opinion” che è stato ospitato a Washington, DC, il senatore Ron Johnson (R-Wisc.) ha lanciato numerose bombe che dimostrano che i sieri di … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Le forze armate americane sono alle prese con tassi di mortalità elevatissimi da quando i “” contro il coronavirus (-19) sono stati imposti a tutti i. Al recente panel “-19: A Second Opinion” che è stato ospitato a Washington, DC, il senatore Ron Johnson (R-Wisc.) ha lanciato numerose bombe che dimostrano che i sieri di … proviene da Database Italia.

