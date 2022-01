Atletica, World Indoor Tour, Millrose Games 2022: record italiano per Nick Ponzio nel lancio del peso! (Di sabato 29 gennaio 2022) Si sono da poco concluse le gare dei Millrose Games 2022, arrivati alla 114^ edizione, primo appuntamento stagionale del World Indoor Tour dei big della Atletica, svolti all’Armory New Balance Track and Fields Center di New York. Partiamo analizzando il risultato dell’unico azzurro impegnato nell’evento, in particolare nel lancio del peso: si tratta di Nick Ponzio, che con 21.85 ha fatto registrare il nuovo record italiano (Indoor) e conquista il terzo posto finale. Gara storica quella odierna, con il record del mondo, al secondo lancio, di Ryan Crouser con 23.38m, che ha poi conquistato la vittoria finale; secondo posto per Payton ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Si sono da poco concluse le gare dei, arrivati alla 114^ edizione, primo appuntamento stagionale deldei big della, svolti all’Armory New Balance Track and Fields Center di New York. Partiamo analizzando il risultato dell’unico azzurro impegnato nell’evento, in particolare neldel peso: si tratta di, che con 21.85 ha fatto registrare il nuovo) e conquista il terzo posto finale. Gara storica quella odierna, con ildel mondo, al secondo, di Ryan Crouser con 23.38m, che ha poi conquistato la vittoria finale; secondo posto per Payton ...

