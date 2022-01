Atletica, Tecuceanu firma il record italiano dei 500 metri a Padova (Di sabato 29 gennaio 2022) Catalin Tecuceanu apre la stagione firmando il record italiano nei 500 metri indoor. A Padova, la 22enne chiude la gara in 1’01?33, migliorando di un secondo e mezzo il primato su questa insolita distanza (l’1’02?8 stabilito dal compianto Donato Sabia nel 1984 e poi eguagliato da Sergio Lafasciano nel 1986). Seconda posizione per il bosniaco Amel Tuka, argento iridato nel 2019 e finalista olimpico (1’02?58). Nuovo record italiano anche nell’under 20, con il 17enne trevigiano Giovanni Lazzaro che chiude quarto in 1’04?88 (migliorato l’1’05?31 del 1985 di Riccardo Cardone). Sui 400 metri si impone invece Brayan Lopez, che all’esordio in questa stagione chiude in 47?65, precedendo Mario Lambrughi (47?77). Nel salto triplo Ottavia ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Catalinapre la stagionendo ilnei 500indoor. A, la 22enne chiude la gara in 1’01?33, migliorando di un secondo e mezzo il primato su questa insolita distanza (l’1’02?8 stabilito dal compianto Donato Sabia nel 1984 e poi eguagliato da Sergio Lafasciano nel 1986). Seconda posizione per il bosniaco Amel Tuka, argento iridato nel 2019 e finalista olimpico (1’02?58). Nuovoanche nell’under 20, con il 17enne trevigiano Giovanni Lazzaro che chiude quarto in 1’04?88 (migliorato l’1’05?31 del 1985 di Riccardo Cardone). Sui 400si impone invece Brayan Lopez, che all’esordio in questa stagione chiude in 47?65, precedendo Mario Lambrughi (47?77). Nel salto triplo Ottavia ...

