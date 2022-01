Atletica | Catalin Tecuceanu firma il record italiano dei 500 metri! Stoccata di lusso dopo la cittadinanza

Leggi su oasport

(Di sabato 29 gennaio 2022)ha subito mostrato i muscoli nella sua prima uscita ufficiale da cittadino. Il mezzofondista di origini rumene aveva ricevuto il passaporto soltanto lo scorso 12 novembreun infinito iter burocratico e oggi, al suo debutto stagionale, ha marcato il cartellino in maniera perentoria in un meeting indoor. Il 22enne ha infatto realizzato ildei 500 metri (precisiamo che per le distanze spurie si parla formalmente di “migliore prestazione” e non di “”). Il veneto (risiede a Trebaleseghe, in provincia di Padova) ha corso un eccellente 1:01.33 e ha migliorato di un secondo e mezzo il precedente primato, ovvero quel 1:02.8 siglato dal compianto Donato Sabia nel 1984 ed eguagliato due anni più tardi da Sergio ...