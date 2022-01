Atlante dell’Arte Contemporanea | De Agostini presenta il nuovo annuario

Leggi su velvetmag

(Di sabato 29 gennaio 2022) Del’edizione aggiornata dell’; lo storicodedicato ad arte, storia e tradizione. Lazione, come rivela il comunicato ufficiale, si terrà domenica 30 gennaio alle 15.00, presso il Teatro Italia a Roma. Il testo rap, ormai in maniera conclamata, uno strumento di consultazione adoperato da collezionisti, galleristi, istituzioni culturali e appassionati del mondo; un resoconto dettagliato e completo del periodo che va dal 1950 ad oggi. La completezza dell’Come si legge nella nota: “Diverse sono state le case editrici che il volume ha acquisito nel tempo, così come numerosi gli storici e critici d’arte che hanno presieduto la sua ...