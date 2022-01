Atlanta vince con 14 punti di Gallinari, ok Phoenix e Miami (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sesto successo consecutivo per Atlanta nella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo della State Farm Arena, di fronte a quasi 17mila spettatori, gli Hawks superano per 108-92 i Boston Celtics, che possono consolarsi solo con i 26 punti di Brown, top-scorer dell'incontro. Per i padroni di casa, 21 punti a testa per Collins e Young e una buona prestazione di Danilo Gallinari: l'ala di Sant'Angelo Lodigiano, classe 1988, termina a referto con 14 punti e 2 rimbalzi in 26 minuti complessivi di impiego. Miami Heat resta leader a Est: a soccombere, alla FTX Arena, sono i Los Angeles Clippers, che sventolano bandiera bianca per 121-114 sotto i colpi di Butler, autore di 26 punti contro i 23 di Kennard, la ‘bocca da fuocò dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sesto successo consecutivo pernella notte italiana della regular-season dell'Nba. Sul parquet casalingo della State Farm Arena, di fronte a quasi 17mila spettatori, gli Hawks superano per 108-92 i Boston Celtics, che possono consolarsi solo con i 26di Brown, top-scorer dell'incontro. Per i padroni di casa, 21a testa per Collins e Young e una buona prestazione di Danilo: l'ala di Sant'Angelo Lodigiano, classe 1988, termina a referto con 14e 2 rimbalzi in 26 minuti complessivi di impiego.Heat resta leader a Est: a soccombere, alla FTX Arena, sono i Los Angeles Clippers, che sventolano bandiera bianca per 121-114 sotto i colpi di Butler, autore di 26contro i 23 di Kennard, la ‘bocca da fuocò dei ...

