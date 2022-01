Aspettando il Festival | in libreria arriva “Sanremo – Dall’Italia del boom al rock dei Maneskin”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 29 gennaio 2022) In attesa di scoprire quale sorprese ci riserverà ildicondotto per il terzo anno consecutivo da Amadeus, Nico Donvitoincon un volume che ripercorre il fascino della kermesse canora. A partire dal 25 gennaio 2022, il volume pubblicato da D’Idee è disponibile nelle librerie fisiche e digitali. Si intitolaildelaldeie, com’è già facilmente intuibile, si prefigge come obiettivo quello di ripercorrere gli anni gloriosi della canzone italiana sul palco dell’Ariston. Nico Donvito, che quest’anno soffia 72 candeline sulla torta di compleanno, ha pubblicato il suo primo libro sulla kermesse.il ...