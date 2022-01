Ashley Cole vittima di razzismo: arrestato un 24enne (Di sabato 29 gennaio 2022) Ashely Cole, attualmente assistente dell’Inghilterra U21 e dell’Academy del Chelsea, è stato vittima di razzismo. Durante la partita di FA Cup 2021/2022 tra Swindon Town e Manchester City dello scorso 7 gennaio, che Cole ha commentato per la televisione che ha trasmesso la partita, un 24enne gli ha rivolto numerose frasi razziste. La polizia del Wiltshire (contea dell’Inghilterra sud-occidentale), ha confermato di aver arrestato l’uomo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Ashely, attualmente assistente dell’Inghilterra U21 e dell’Academy del Chelsea, è statodi. Durante la partita di FA Cup 2021/2022 tra Swindon Town e Manchester City dello scorso 7 gennaio, cheha commentato per la televisione che ha trasmesso la partita, ungli ha rivolto numerose frasi razziste. La polizia del Wiltshire (contea dell’Inghilterra sud-occidentale), ha confermato di averl’uomo. SportFace.

