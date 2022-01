Ascolti tv, il GF VIP 6 vince ancora: malino L’eredità speciale Sanremo (Di sabato 29 gennaio 2022) Alfonso Signorini si porta a casa una nuova vittoria grazie al Grande Fratello VIP 6 ma anche grazie alla debolissima concorrenza di Rai 1 che ha messo su una puntata speciale de L’eredità in prima serata dedicata a Sanremo che si è rivelata solo una passerella di volta Rai arrivati per caso nello studio di Rai 1. Nessun ritmo, nessun pathos in questa serata quiz che non ha davvero convinto il pubblico a casa. Il 28 gennaio 2022, quindi vittoria parecchio semplice per Signorini che, anche grazie al Bellifull, ancora una volta, convince oltre 3 milioni di spettatori. Ultima puntata al venerdì tra l’altro. Dopo Sanremo infatti, il reality di Canale 5 tornerà in onda al giovedì sera ( quando ci sarà il doppio appuntamento e contro Doc, sarà tutta un’altra musica). Ma veniamo agli ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 29 gennaio 2022) Alfonso Signorini si porta a casa una nuova vittoria grazie al Grande Fratello VIP 6 ma anche grazie alla debolissima concorrenza di Rai 1 che ha messo su una puntatadein prima serata dedicata ache si è rivelata solo una passerella di volta Rai arrivati per caso nello studio di Rai 1. Nessun ritmo, nessun pathos in questa serata quiz che non ha davvero convinto il pubblico a casa. Il 28 gennaio 2022, quindi vittoria parecchio semplice per Signorini che, anche grazie al Bellifull,una volta, conoltre 3 milioni di spettatori. Ultima puntata al venerdì tra l’altro. Dopoinfatti, il reality di Canale 5 tornerà in onda al giovedì sera ( quando ci sarà il doppio appuntamento e contro Doc, sarà tutta un’altra musica). Ma veniamo agli ...

