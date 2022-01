Ascolti tv 28 gennaio 2022: Signorini e i vipponi battono “L’Eredità serata Sanremo”. Super Mentana in prime time, staccato Porro (Di sabato 29 gennaio 2022) Ascolti tv: le ammiraglie dominano, ma è Signorini che allunga. Il maratoneta de La7 fa il 6% sfiorando 1,4 milioni Tra mattina e pomeriggio Matteo Salvini ha bruciato le candidature al Colle di Elisabetta Casellati ed Elisabetta Belloni, mentre alla sera Federica è stata eliminata dalla casa dei famosi, dove sono entrati Gianluca e Antonio e dove Katia ha dato della mignotta a Jessica. In prima serata contro il Gf Vip, venerdì 28 gennaio 2022, terminato The Voice Senior, su Rai1 è andato in onda L’Eredità Speciale Sanremo. La tv generalista ha proposto inoltre The Good Doctor su Rai2, mentre Rai3 ha trasmesso Il Complotto contro l’America, Italia 1 il film action Safe. Al posto di Gianluigi Nuzzi su Rete4 è sceso in campo Nicola Porro con Quarta ... Leggi su tvzoom (Di sabato 29 gennaio 2022)tv: le ammiraglie dominano, ma èche allunga. Il maratoneta de La7 fa il 6% sfiorando 1,4 milioni Tra mattina e pomeriggio Matteo Salvini ha bruciato le candidature al Colle di Elisabetta Casellati ed Elisabetta Belloni, mentre alla sera Federica è stata eliminata dalla casa dei famosi, dove sono entrati Gianluca e Antonio e dove Katia ha dato della mignotta a Jessica. In primacontro il Gf Vip, venerdì 28, terminato The Voice Senior, su Rai1 è andato in ondaSpeciale. La tv generalista ha proposto inoltre The Good Doctor su Rai2, mentre Rai3 ha trasmesso Il Complotto contro l’America, Italia 1 il film action Safe. Al posto di Gianluigi Nuzzi su Rete4 è sceso in campo Nicolacon Quarta ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti tv venerdì 28 gennaio 2022: vince il GF Vip con il 21.8% di share con 3.4 milioni di spettatori - #Ascolti… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 28 gennaio 2022: Signorini e i vipponi battono “L’Eredità serata Sanremo”. Super Mentana in prime time,… - AndreaAAmato : #Ascoltitv 28 gennaio 2022: Signorini e i vipponi battono “L’Eredità serata Sanremo”. Super Mentana in prime time,… - occhio_notizie : Ascolti tv, venerdì 28 gennaio: Grande Fratello Vip batte L'Eredita-Speciale Sanremo #ascoltitv - Teleblogmag : Il #gfvip vince la prima serata ma con poca differenza in termini di valori assoluti. Bene anche #leredita… -