Arresto cardiaco 12enne a scuola, dichiarata morte celebrale (Di domenica 30 gennaio 2022) La commissione medica dell'ospedale Garibaldi nuovo di Catania ha dichiarato la morte cerebrale della dodicenne che due giorni fa aveva avuto un Arresto cardiaco mentre era nella scuola elementare che frequentava. L'articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.

