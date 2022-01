Apre al pubblico la casa museo di Luigi Pirandello

(Di sabato 29 gennaio 2022) In Sicilia, un nuovo percorso multimediale e immersivo per scoprire il grande scrittore. La voce narrante dell'attore Leo Gullotta conduce nel virtual tour

Advertising

valeria21602823 : RT @fendente1: ?????????? - Luanastretti1 : RT @fendente1: ?????????? - marilenagasbar1 : RT @fendente1: ?????????? - AndreaV91234412 : RT @fendente1: ?????????? - xmaflex : RT @fendente1: ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Apre pubblico

Fanpage.it

ELEZIONI QUIRINALE 2022: SALVINIAL MATTARELLA - BIS Ancora una mattina di trattative più o ... " Trovo indecoroso che sia stato buttato in pasto al dibattitoun alto profilo come quello ...30 - 0 L'australiana gestisce il gioco come le pare: back profondo, poi va di dritto e silo ... alla ricerca di un primo storico trionfo avanti al proprio. Sono quarantaquattro anni, dal ...La Procura di Bari ha aperto un’indagine sulla presunta aggressione denunciata dalla presidente di Apulia Film Commission. È un atto dovuto.Il Comune di Chianciano Terme attiva uno sportello al quale, a partire da martedì 1 febbraio 2022, i cittadini maggiorenni potranno rivolgersi per ottenere gratuitamente le credenziali SPID, ovvero de ...