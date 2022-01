Antonio e Pompea da C’è posta per te a Verissimo | di nuovo insieme dopo oltre 60 anni di lontananza

Advertising

MediasetPlay : Si vola con Antonio e Pompea ???? #Verissimo - zingarella_a : Pompea che lo stuzzica in continuazione, Antonio che dice che ormai servirebbe il crick, lui che piange e lei che g… - ansiaepizza : Antonio e Pompea ?????? #verissimo #cepostaperte - inthemoodforv : ma ci sono antonio e pompea di c’è posta per te dalla toffanin !!!! - _choriflettuto_ : Oddio Antonio e Pompea da Silvia. Che bellini mamma mia ?? #Verissimo -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Pompea

VALENTINA DALLARI E L'ANORESSIA/ "Arrivata a pesare 37 chili, faticavo in tutto" Oltre alla delusione per il rifiuto dideve fare i conti anche con la reazione dei genitori della ...di C'è posta per te/ Un amore interrotto, ma dopo 64 anni l'incontro Non solo Melissa Satta , tra i tanti ospiti presenti questo pomeriggio in studio a Verissimo ci sarà anche Pino ...Antonio e Pompea approdano a Verissimo dopo aver emozionato con la loro storia a C'è posta per te. La coppia si è ritrovata dopo oltre 60 anni di lontananza, il loro racconto. Con la tua autorizzazion ...La storia di Pompea e Antonio: da C'è posta per te di Maria De Filippi approda a Verissimo. I due raccontato il loro amore '60 anni dopo" ...