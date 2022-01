Annalisa Bruchi | chi è la conduttrice tv | età | altezza | peso | origini | marito famoso e figli

Leggi su tuttivip

(Di sabato 29 gennaio 2022) Giornalista,, autrice.è un volto conosciuto dal grande pubblico soprattutto per essere stato alla guida di programmi come Re Start. Ma nel suo curriculum ci sono collaborazioni sia con Mediaset che con la Rai. Insomma, una carriera sì incentrata sulla televisione, sul fare notizia, ma non solo. Dopo essersi laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Siena,aveva anche conseguito un master alla London School of Economics and Political Science. Tornata in Italia, a partire dal 1997 aveva iniziato a lavorare nel Maurizio Costanzo Show, dove aveva rubriche di economia, politica, cronaca finanziaria, e poi per la Rai, con Domenica In, fino a conquistare il ruolo dinel 2009 con il programma Big-La via del cuore. Chi ...