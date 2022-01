ANGI, Ferrieri: i nostri migliori auguri al Presidente Sergio Mattarella per il suo secondo mandato a Capo dello Stato. (Di sabato 29 gennaio 2022) “Siamo lieti per la rielezione al secondo mandato a Capo dello Stato del Presidente Sergio Mattarella. L’accordo dimostrato tra le istituzioni ha fatto sì, dopo qualche giorno di votazioni e accesi confronti tra i partiti, che la maggioranza assoluta dei Grandi elettori lo abbia riconfermato nella prima carica dello Stato. L’ANGI-Associazione Nazionale Giovani innovatori ha goduto da sempre nelle sue numerose iniziative dedicate all’innovazione per il futuro dei giovani del sostegno del gotha delle istituzioni e per questo siamo certi e fiduciosi che nuovamente con il Presidente Mattarella ci saranno delle proficue collaborazioni che si aggiungeranno a tutte le ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022) “Siamo lieti per la rielezione aldel. L’accordo dimostrato tra le istituzioni ha fatto sì, dopo qualche giorno di votazioni e accesi confronti tra i partiti, che la maggioranza assoluta dei Grandi elettori lo abbia riconfermato nella prima carica. L’-Associazione Nazionale Giovani innovatori ha goduto da sempre nelle sue numerose iniziative dedicate all’innovazione per il futuro dei giovani del sostegno del gotha delle istituzioni e per questo siamo certi e fiduciosi che nuovamente con ilci saranno delle proficue collaborazioni che si aggiungeranno a tutte le ...

Advertising

startzai : RT @Angi_tech: ??ANGI, Ferrieri: i nostri migliori auguri al Presidente Sergio #Mattarella per il suo secondo mandato a Capo dello Stato #Pr… - Fra7russo : RT @Angi_tech: ??ANGI, Ferrieri: i nostri migliori auguri al Presidente Sergio #Mattarella per il suo secondo mandato a Capo dello Stato #Pr… - androm : RT @Angi_tech: ??ANGI, Ferrieri: i nostri migliori auguri al Presidente Sergio #Mattarella per il suo secondo mandato a Capo dello Stato #Pr… - ViolaManfredi : RT @Angi_tech: ??ANGI, Ferrieri: i nostri migliori auguri al Presidente Sergio #Mattarella per il suo secondo mandato a Capo dello Stato #Pr… - jacopopaoletti : RT @Angi_tech: ??ANGI, Ferrieri: i nostri migliori auguri al Presidente Sergio #Mattarella per il suo secondo mandato a Capo dello Stato #Pr… -