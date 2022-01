Amici 21, domenica 30 gennaio 2022 puntata speciale: pomeridiano ridotto con filmati e senza studio (Di sabato 29 gennaio 2022) I casi di Coronavirus non fermano certo la macchina di Maria De Filippi e di Amici, il talent show di successo di Canale 5 che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. La registrazione di mercoledì è saltata perché alcuni ballerini professionisti sono risultati al virus, si è temuto il peggio, ma la puntata di domenica 30 gennaio andrà in onda con uno speciale e un montaggio ad hoc. Amici domenica 30 gennaio 2022: anticipazioni puntata speciale Nonostante i casi di positività, la puntata di Amici di domenica 30 gennaio andrà in onda, con uno speciale e in forma ridotta. Ci saranno alcuni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 29 gennaio 2022) I casi di Coronavirus non fermano certo la macchina di Maria De Filippi e di, il talent show di successo di Canale 5 che da mesi sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori. La registrazione di mercoledì è saltata perché alcuni ballerini professionisti sono risultati al virus, si è temuto il peggio, ma ladi30andrà in onda con unoe un montaggio ad hoc.30: anticipazioniNonostante i casi di positività, ladidi30andrà in onda, con unoe in forma ridotta. Ci saranno alcuni ...

