Amanda Sandrelli | chi è l’ex marito Blas Roca-Rey | “Non lo avrei mai lasciato”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 29 gennaio 2022)è stata sposata dal 1994 al 2013 con l’attore peruviano-Rey e non si sarebbe mai separata: “Volevo invecchiare con lui ma, come si dice, bisogna essere in due”.ha raccontato il rapporto con suo, l’attore-Rey e ha spiegato che se fosse stata per lei non si sarebbero mai lasciati. In questo momento, mi rendo conto che questo periodo del Covid è un setaccio. Alcune cose passano, altre se ne vanno. La separazione? È statoa decidere. Io non mi sarei mai separata. Sarei stata con lui tutta la vita. Volevo invecchiare insieme con lui, ma bisogna essere in due. Lui non ci riusciva più. L’amore dopo venti anni non è che finisce, però cambia. L’ho ...