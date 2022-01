Amanda Sandrelli | chi è il nuovo misterioso fidanzato” “Conosciuto a Milano quando avevo 14 anni”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nella vita dell’attrice,, ci sarebbe unamore di cui, tuttavia, l’identità sarebbe ancora top secret. Dopo la fine del matrimonio con Blas Roca-Rey con cui ha avuto due figli, Rocco e Francisco,, oltre a dedicarsi alla propria famiglia e al proprio lavoro, ha ritrovato anche l’amore. A parlarne, in un’intervista rilasciata a febbraio del 2019 ai microfoni di Vieni da me fu proprio la. Durante la lunga chiacchierata con Caterina Balivo, la figlia di Stefaniae Gino Paoli, parlando della sua vita privata, ammise di aver ritrovato l’amore, dopo la fine del matrimonio, con un uomotantifa, esattamentelui aveva 17e ...

Advertising

pianainforma : AMA Calabria, Amanda Sandrelli diverte e fa riflettere con ‘Lisistrata’ - - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Gli ospiti di sabato 29 gennaio 2022 a Verissimo saranno: Melissa Satta, Pino Insegno, Amanda Sandrelli, Enzo Miccio e… - ReignOfTheSerie : Gli ospiti di sabato 29 gennaio 2022 a Verissimo saranno: Melissa Satta, Pino Insegno, Amanda Sandrelli, Enzo Micci… - lametino : AMA Calabria, Amanda Sandrelli in scena a Lamezia e Catanzaro diverte e fa riflettere con ‘Lisistrata` - -

Ultime Notizie dalla rete : Amanda Sandrelli

Largo poi ad, Enzo Miccio ovvero il wedding palanner più amato del Bel Paese, e all'ex tronista di Uomini e Donne, Valentina Dallari . Ultimo ma non ultimo, lo s pazio dedicato alle ...Chi è: è soprattutto figlia d'arte da entrambi genitori. Ha intrapreso la carriera di attrice ma anche quella di regista. Ha lavorato spesso in coppia con i genitori. Chi è:...Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti delle nuove puntate di Verissimo, in onda sabato 29 e domenica 30 gennaio 2022 su Canale5.Amanda Sandrelli, conoscete i suoi figli? Per loro si prospetta un futuro artistico come tutta la celebre famiglia? Scopriamo chi sono ...