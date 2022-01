Altro che unità, già scorrono i veleni. Di Maio: Conte ha provato a fare il furbo… (Di sabato 29 gennaio 2022) Il siluro contro Elisabetta Belloni? Matteo Renzi si vanta di essere stato il responsabile e assicura di avere bloccato lui, sul nascere, l’asse giallo, verde e nero sul nome del capo del Dis. Un retroscena del Foglio racconta un’altra versione oltre a quella fornita da Matteo Renzi. Un racconto che avrà di sicuro qualche strascico pesante all’interno dei 5Stelle. Vi si riferisce di uno scambio di battute tra Luigi Di Maio e Beatrice Lorenzin. I due si incontrano e si salutano. Lei dice: “E’ andata bene così, soprattutto rispetto a quanto stava per accadere”. Il riferimento è al fatto che la trattativa stava per chiudersi sul nome, appunto, di Elisabetta Belloni. “Giocavano sul fatto che io non ne sapessi niente – la risposta di Di Maio secondo Il Foglio – due furboni…”. Ma appena capito che aria tirava, Di Maio avrebbe sentito ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 29 gennaio 2022) Il siluro contro Elisabetta Belloni? Matteo Renzi si vanta di essere stato il responsabile e assicura di avere bloccato lui, sul nascere, l’asse giallo, verde e nero sul nome del capo del Dis. Un retroscena del Foglio racconta un’altra versione oltre a quella fornita da Matteo Renzi. Un racconto che avrà di sicuro qualche strascico pesante all’interno dei 5Stelle. Vi si riferisce di uno scambio di battute tra Luigi Die Beatrice Lorenzin. I due si incontrano e si salutano. Lei dice: “E’ andata bene così, soprattutto rispetto a quanto stava per accadere”. Il riferimento è al fatto che la trattativa stava per chiudersi sul nome, appunto, di Elisabetta Belloni. “Giocavano sul fatto che io non ne sapessi niente – la risposta di Disecondo Il Foglio – due furboni…”. Ma appena capito che aria tirava, Diavrebbe sentito ...

