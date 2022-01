Altro che contrasto alle frodi: il cortocircuito sui bonus edilizi (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella tardissima serata di giovedì 27 gennaio è finalmente approdato in Gazzetta ufficiale, dopo quasi una settimana trascorsa a fari spenti dopo il Consiglio dei ministri che lo aveva più annunciato, che approvato, il decreto “Sostegni-ter”. Il governo, in perfetto stile orwelliano, è riuscito nell’impresa di varare un decreto la cui finalità e il cui oggetto è l’introduzione di “misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Tuttavia, l’esecutivo l’ha usato come veicolo per inserirvi anche una sorta di blitz che, letteralmente da un giorno per l’Altro, stringe di moltissimo le possibilità di cessione dei bonus edilizi (chiara norma di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 29 gennaio 2022) Nella tardissima serata di giovedì 27 gennaio è finalmente approdato in Gazzetta ufficiale, dopo quasi una settimana trascorsa a fari spenti dopo il Consiglio dei ministri che lo aveva più annunciato, che approvato, il decreto “Sostegni-ter”. Il governo, in perfetto stile orwelliano, è riuscito nell’impresa di varare un decreto la cui finalità e il cui oggetto è l’introduzione di “misure urgenti in materia di sostegnoimprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da Covid-19, nonché per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Tuttavia, l’esecutivo l’ha usato come veicolo per inserirvi anche una sorta di blitz che, letteralmente da un giorno per l’, stringe di moltissimo le possibilità di cessione dei(chiara norma di ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Il fisco amico batte cassa Dall'altro però al contribuente andrebbe chiaramente indicato che una cosa è la regolarizzazione dell'invio del dichiarativo tramite modello presentato tardivamente ed altra cosa, svincolata dalla ...

Niente Imu se la casa è occupata ... paga il tributo comunale il soggetto che risulti titolare dell'immobile al catasto o alla conservatoria dei registri immobiliari, vale a dire il possessore di diritto, a titolo di proprietà o altro ...

