Altro avversario per il Napoli: il nuovo attaccante del Barça arriva dalla Premier League (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Barcellona è uno dei club europei che sta effettuando maggior mercato in Europa. Dopo gli acquisti già ufficializzati di Ferran Torres e Adama Traoré, i catalani cercano ancora un attaccante. Sfumato Alvaro Morata, che resterà alla Juventus, il nuovo obiettivo è Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. Arsenal Aubameyang Secondo quanto riferito da Marca, i gunners sarebbero pronti a liberare gratis l’attaccante, visti anche i recenti trascorsi burrascosi con la squadra. L’operazione resta complicata a causa dell’ingaggio percepito da Aubameyang. Il Barcellona, adesso, proverà a chiudere l’operazione per regalare a Xavi un nuovo numero 9. Qualora dovesse andare in porto l’affare, il Napoli si ritroverà un ulteriore avversario da affrontare nel prossimo turno di Europa ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) Il Barcellona è uno dei club europei che sta effettuando maggior mercato in Europa. Dopo gli acquisti già ufficializzati di Ferran Torres e Adama Traoré, i catalani cercano ancora un. Sfumato Alvaro Morata, che resterà alla Juventus, ilobiettivo è Pierre-Emerick Aubameyang dell’Arsenal. Arsenal Aubameyang Secondo quanto riferito da Marca, i gunners sarebbero pronti a liberare gratis l’, visti anche i recenti trascorsi burrascosi con la squadra. L’operazione resta complicata a causa dell’ingaggio percepito da Aubameyang. Il Barcellona, adesso, proverà a chiudere l’operazione per regalare a Xavi unnumero 9. Qualora dovesse andare in porto l’affare, ilsi ritroverà un ulterioreda affrontare nel prossimo turno di Europa ...

Advertising

paolamontef : RT @trashinando: @KabirBaby1 È una votazione anche strategica, il vincitore di questo televoto non diventerà finalista ma sfiderà qualcun a… - adrianobiondi : @andremaggio Più che altro è stata la dimostrazione plastica del fatto che non solo non controlla tutti gli eletti,… - simo07pado : @doppiam79 Vince chi fa 1 gol in più dell'avversario. Il come lo si fa è superfluo. Mourinho ha fatto un triplete c… - ESabbatino : Stallo creato da una classe dirigente incapace di dialogare ed organizzarsi perché mancano rispetto (dell'altro -av… - simo07pado : @doppiam79 Io voglio una Juve che alza i trofei, anche senza gioco, che vince anche con 1 gol in più dell'avversari… -