Allo Spallanzani si celebrano i 2 anni dal ricovero per Covid della coppia cinese Vaia | ”Partita quasi vinta | è il momento di mitigare le misure”

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il 29 gennaio di duefa è il giorno in cui i coniugi cinesi di Whuan, i primi a cui sia stato diagnosticato ilin Italia, sono stati ricoverati all’ospedaledi Roma. Questa mattina la struttura ha voluto celebrare il secondoversario dall’evento leggendo un messaggio inviato dallaal nostro Paese. ”Ci sentiamo fortunati e grati all’Italia – scrivono nel messaggio che è stato letto da Emanuele Nicastri, direttoredivisione delloin cui laè stata curata dopo aver manifestato i sintomimalattia – noi siamo stati l’inizio di una storia felice e siamo sicuri che questa storia si possa chiudere in un modo altrettanto positivo, scrivendo a breve la parola fine.” Alla cerimonia ...

'Nel Lazio a primavera sarà possibile togliere l'obbligo della all'aperto'. Lo ha annunciato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, , al termine della cerimoniaper ricordare il ricovero dei primi casi diagnosticati in Italia, la coppia cinese di . Nel Lazio 'è stato raggiunto il plateau e ci aspettiamo nei prossimi giorni una discesa ...A dirlo il direttore dello, Francesco Vaia , durante la cerimoniaa due anni dal ricovero della coppia cinese, primi casi di Covid diagnosticati in Italia. 'Se non ...In una lettera i coniugi cinesi hanno ringraziato gli italiani e i medici: "Grazie per averci accolti e curati" ...Il direttore dello Spallanzani, durante la cerimonia a due anni dal ricovero della coppia cinese, primi casi di Covid diagnosticati in Italia.