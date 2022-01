Allenamento Napoli | al lavoro anche i Nazionali italiani

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 gennaio 2022)aloggi al Training Center di Castelvolturno. PresentiDi Lorenzo, Meret e Insigne «Seduta mattutina per ilall’SSCKonami Training Center. Gli azzurri si allenano nella settimana della sosta per gli impegni dellee la pausa di campionato.La Serie A riprenderà domenica 6 febbraio con Venezia-(ore 15), per la 24esima giornata. Amichevole in famiglia, a campo ridotto, alla quale hanno partecipatoMeret, Di Lorenzo e Insigne rientrati dallo Stage con la Nazionale». L'articolo proviene da Calcio News 24.