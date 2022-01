Alex Belli e Delia Duran calano la maschera: "Viviamo l'amore libero" - Soleil li scarica: "Io non ci sto" (Di sabato 29 gennaio 2022) Al 'Grande Fratello Vip' si torna a parlare del triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge . Dopo le dichiarazioni dell'amica di Belli, Stella, chea 'Pomeriggio Cinque' aveva parlato dell'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 29 gennaio 2022) Al 'Grande Fratello Vip' si torna a parlare del triangolo traSorge . Dopo le dichiarazioni dell'amica di, Stella, chea 'Pomeriggio Cinque' aveva parlato dell'...

Advertising

StefanoGuerrera : Alfonso che stizzito e a labbra strette caccia Alex Belli perché non gli permette di lavorare quando in realtà tutt… - VeraNotizia : Grande Fratello Vip, Alex Belli: «Amo sia Delia sia Soleil» La 38esima puntata del reality vede anche la sfuriata d… - ehiaguilera : RT @Iperborea_: Il padre diacono di Alex Belli durante il blocco sull'amore libero #GFvip - zazoomblog : Gf Vip Alex Belli a luci rosse: Ho fatto lamore sia con Delia che con Soleil. Signorini indaga - #Belli #rosse:… - Martini14Emma : RT @Viperissima_: Io di Alex Belli non ne posso più. #GFvip -