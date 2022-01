Adesso il governo traballa: Giorgetti pensa alle dimissioni (Di sabato 29 gennaio 2022) La novità è questa. Giorgetti e Salvini hanno chiesto un incontro a Mario Draghi dopo l’annuncio di un accordo trovato tra i partiti politici per il Mattarella Bis. L’elezione del presidente della Repubblica sta lasciando degli ovvi strascichi sui partiti: il Pd esulta, il centrodestra si lecca le ferite, il M5S fa emergere le liti interne. Ma forse anche il governo potrebbe subire uno scossone: le voci dicono che il ministro dello Sviluppo Economico sia vicino alle dimissioni. Lui, per il momento, non conferma né smentisce. Ma col leader del Carroccio andrà a Palazzo Chigi per stabilire “una nuova fase” della strategia esecutiva. “Sono felice che Mattarella abbia accettato con senso di responsabilità l’intenzione del Parlamento di indicarlo alla presidenza della Repubblica – ha detto Giorgetti dopo ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 29 gennaio 2022) La novità è questa.e Salvini hanno chiesto un incontro a Mario Draghi dopo l’annuncio di un accordo trovato tra i partiti politici per il Mattarella Bis. L’elezione del presidente della Repubblica sta lasciando degli ovvi strascichi sui partiti: il Pd esulta, il centrodestra si lecca le ferite, il M5S fa emergere le liti interne. Ma forse anche ilpotrebbe subire uno scossone: le voci dicono che il ministro dello Sviluppo Economico sia vicino. Lui, per il momento, non conferma né smentisce. Ma col leader del Carroccio andrà a Palazzo Chigi per stabilire “una nuova fase” della strategia esecutiva. “Sono felice che Mattarella abbia accettato con senso di responsabilità l’intenzione del Parlamento di indicarlo alla presidenza della Repubblica – ha dettodopo ...

Advertising

Ussignur_ : RT @Lidia_Undiemi: Mai come adesso lo Stato, o meglio la politica/governo ha esercitato una tale violenza contro i cittadini, a 360 gradi:… - erreelleci : @LucaGalizia Adesso sono al governo, e senza nessun veto, e questo dimostra che sono possibili alleati di coalizion… - modernormale : Vabbè fatto il PdR adesso fate cadere il governo, ho fisicamente bisogno della campagna elettorale - MarioMartinett1 : @elevisconti Di demenziale per ora vedo solo la figura fatta dai cosiddetti leader politici. L'Italia deve solo rin… - Massimi42361186 : @matteosalvinimi caro Matteo . Hai fallito in tutto e per tutto , sei solo chiacchiere e te lo dice un vecchio legh… -