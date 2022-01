“Adesso basta”. Furia Adriana Volpe: dopo questa al GF Vip perde proprio la pazienza (Di sabato 29 gennaio 2022) Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è stato nuovamente al centro della puntata del GF Vip. L’attore è entrato in studio e si è sottoposto alle domande di Alfonso Signorini che gli ha sottoposto una serie di quesiti per metterlo spalle al muro e far uscire fuori la verità. In sostanza al momento Alex Belli non riesce a rinunciare a nessuna delle due per svariati motivi che ha provato a spiegare durante la puntata. Il conduttore del reality ha voluto prima affrontare il tema solo con l’attore, che ha spiegato: “A me dispiace molto non farmi capire da te e dal pubblico. A volte non mi capisco nemmeno io – ha esordito – Amo mia moglie, ho un amore diverso e anticonvenzionale per Soleil, ti prende di testa, è enigmatica. A chi rinuncerei? “A Soleil, per i progetti di vita che ho con Delia e rinuncerei a Delia per quella emozione grande e unica che ho provato con ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 29 gennaio 2022) Il triangolo tra Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge è stato nuovamente al centro della puntata del GF Vip. L’attore è entrato in studio e si è sottoposto alle domande di Alfonso Signorini che gli ha sottoposto una serie di quesiti per metterlo spalle al muro e far uscire fuori la verità. In sostanza al momento Alex Belli non riesce a rinunciare a nessuna delle due per svariati motivi che ha provato a spiegare durante la puntata. Il conduttore del reality ha voluto prima affrontare il tema solo con l’attore, che ha spiegato: “A me dispiace molto non farmi capire da te e dal pubblico. A volte non mi capisco nemmeno io – ha esordito – Amo mia moglie, ho un amore diverso e anticonvenzionale per Soleil, ti prende di testa, è enigmatica. A chi rinuncerei? “A Soleil, per i progetti di vita che ho con Delia e rinuncerei a Delia per quella emozione grande e unica che ho provato con ...

