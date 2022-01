Adani si scaglia contro Allegri: «È uno scandalo che questa Juventus sia quinta e che faccia zero tiri in porta a San Siro» (Di sabato 29 gennaio 2022) Intervenuto in diretta su Twitch con Vieri, Cassano e Ventola, l’opinionista della Rai Lele Adani si è nuovamente scagliato duramente contro il tecnico della Juventus Max Allegri. Secondo l’opinione dell’ex calciatore di Inter e Fiorentina la Juventus ha una rosa costruita quantomeno per contendere lo scudetto all’Inter, ma questa rosa non viene valorizzata. L’ingaggio di Vlahovic la rafforza ulteriormente. A questo punto il quarto posto, per Adani, sarebbe comunque un risultato mediocre. È uno scandalo che questa Juventus, senza considerare Vlahovic, sia solo quinta quando manca un terzo del campionato. Ed è uno scandalo che faccia ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 29 gennaio 2022) Intervenuto in diretta su Twitch con Vieri, Cassano e Ventola, l’opinionista della Rai Lelesi è nuovamenteto duramenteil tecnico dellaMax. Secondo l’opinione dell’ex calciatore di Inter e Fiorentina laha una rosa costruita quantomeno per contendere lo scudetto all’Inter, marosa non viene valorizzata. L’ingaggio di Vlahovic la rafforza ulteriormente. A questo punto il quarto posto, per, sarebbe comunque un risultato mediocre. È unoche, senza considerare Vlahovic, sia soloquando manca un terzo del campionato. Ed è unoche...

