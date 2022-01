Adani durissimo: “È uno scandalo, chi non lo dice è un servo!” (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex difensore (tra le altre) dell’Inter ed opinionista, Lele Adani, nel corso della Bobo TV, ha parlato a proposito della Juventus e del nuovo acquisto che ha infiammato il mercato, Dusan Vlahovic. Di seguito, le sue parole: “È uno scandalo che la Juve sia quinta, è uno scandalo che faccia zero tiri in porta a San Siro. Chi non lo dice è bugiardo, un servo, un disonesto, un falso, mai s’è vista una Juve che non fa tiri ed ora che aggiunge pure Vlahovic deve arrivare quarta? Vlahovic (Getty Images) Offendete la verità, qui sulla Bobo Tv la verità arriva in faccia e si parla in maniera libera, non siamo servi di nessuno. Vlahovic hanno aggiunto, viene da un calcio di proposta dove fa un gol a partita, ma va in un calcio di non-proposta“. Leggi su spazionapoli (Di sabato 29 gennaio 2022) L’ex difensore (tra le altre) dell’Inter ed opinionista, Lele, nel corso della Bobo TV, ha parlato a proposito della Juventus e del nuovo acquisto che ha infiammato il mercato, Dusan Vlahovic. Di seguito, le sue parole: “È unoche la Juve sia quinta, è unoche faccia zero tiri in porta a San Siro. Chi non loè bugiardo, un servo, un disonesto, un falso, mai s’è vista una Juve che non fa tiri ed ora che aggiunge pure Vlahovic deve arrivare quarta? Vlahovic (Getty Images) Offendete la verità, qui sulla Bobo Tv la verità arriva in faccia e si parla in maniera libera, non siamo servi di nessuno. Vlahovic hanno aggiunto, viene da un calcio di proposta dove fa un gol a partita, ma va in un calcio di non-proposta“.

Advertising

MCalcioNews : Milan-Juventus, Adani durissimo: 'Ci sono state più emozioni in Catanzaro-Palermo di serie C' - MCalcioNews : Juventus, Adani durissimo su Allegri: 'Parla peggio di come allena' -