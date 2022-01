A Verissimo ospite Melissa Satta | anticipazioni sabato 29 gennaio

(Di sabato 29 gennaio 2022)questo pomeriggio: ecco ledi29, commenta gli attacchi ricevuti per la sua bellezza che, secondo alcuni, l’avrebbe aiutata in ambito professionale: “Sono abituata a riceverli, solitamente mi scivolano addosso, altre volte invece ci faccio più caso. Quest’ultima volta sono stata attaccata da una donna. In questo periodo storico, dove ci ripetiamo sempre di essere unite, mi è dispiaciuto ricevere questo colpo basso”. La showgirl ritorna anche sulla separazione con Kevin Prince Boateng avvenuta più di un anno fa: “Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo ...

Advertising

361_magazine : - GenoveseGiusy : Melissa Satta ospite a Verissimo confessa: “La storia con Kevin Boateng non è finita per scelta mia”… - GenoveseGiusy : Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo ospite a Verissimo: “Lulù Selassié mi manca, sono innamorato” - infoitcultura : Gf Vip 6, Manuel Bortuzzo ospite a Verissimo: “Lulù Selassié mi manca' - Caio33493096 : Ma è Verissimo con ospite Belli o il #gfvip ? -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo ospite

, ospiti di domenica 30 gennaio 2022 Anche domenica 30 gennaio 2022 torna l'appuntamento conche questa settimana va in onda eccezionalmente alle 15:30 .della puntata: ...Manuel Bortuzzo è tornato a confermare i suoi sentimenti per Lulù Hailé Selassié, rimasta nella casa del GF Vip (dove si sono conosciuti). Nonostante la storia tra i due sia ...Anna Tatangelo e Livio Cori stanno per sposarsi? Dai diretti interessati non arriva nessun commento. Tuttavia, tra le ultime foto condivise su Instagram dalla cantante, ecco spuntare uno scintillante ...Dal 2006 Silvia Toffanin è al timone di Verissimo, seguitissimo programma in onda su canale 5: ma ricordate chi c'era prima di lei?