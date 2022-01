A Cordoba Giannessi subito fuori nelle qualificazioni (Di sabato 29 gennaio 2022) Nell’ATP 250 che apre lo swing sudamericano su terra – in diretta da giovedì su SuperTennis - il 31enne spezzino sconfitto all’esordio dal peruviano Varillas, seconda testa di serie delle “quali” Leggi su federtennis (Di sabato 29 gennaio 2022) Nell’ATP 250 che apre lo swing sudamericano su terra – in diretta da giovedì su SuperTennis - il 31enne spezzino sconfitto all’esordio dal peruviano Varillas, seconda testa di serie delle “quali”

Ultime Notizie dalla rete : Cordoba Giannessi Da Berrettini a Musetti, sino Travaglia e Nardi: team 2022, preparazioni invernali e programmazioni La programmazione di Cecchinato prevede: Atp Melbourne, Sydney, Australian Open, Cordoba, Buenos ... Novità importanti per Alessandro Giannessi (n.186), che ha scelto come nuovo coach l'ex top - 50 Atp ...

