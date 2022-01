“150 milioni per due calciatori” | arrivata la pazza offerta al Napoli

(Di sabato 29 gennaio 2022) Il calciomercato sta ovviamente attirando tutta l’attenzione degli appassionati di calcio, con gli ultimi giorni della sessione invernale che potrebbero regalare nuovi botti. Soprattutto all’estero è molto attivo il Newcastle del ricchissimo fondo saudita Pif. I Magpies hanno bisogno diforti per salvarsi in questa stagione e programmare la prossima. Fabian Ruiz Osimhen(IMAGO) Il Newcastle vorrebbe Osimhen e Fabian Ruiz, sul piatto 150per ilSecondo quanto riferito a Sky Sport 24 dal giornalista Francesco Modugno, il Newcastle starebbe guardando proprio in casaper rinforzarsi. L’intenzione sarebbe quella di avanzare un’da ben 150di euro per avere due: Fabian Ruiz e Victor ...

La Juventus ha dato una scossa al mercato. Con l'acquisto di Dusan Vlahovic , che tra ingaggio, commissioni e cartellino costerà complessivamente 150 milioni di euro ai bianconeri da qui al 2026, il club però non si è fermato. La dirigenza vuole accontentare l'allenatore, Massimiliano Allegri, mettendogli a disposizione anche il centrocampista