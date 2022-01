Zazzaroni | Squadra del cuore? Le origini vanno sempre rispettate

Advertising

Josto51037271 : @Djnc78 @CorSport Zazzaroni @skysport24 Caressa @FabrizioRomano Non ne hanno azzeccata una: @Inter grande squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : Zazzaroni Squadra

AreaNapoli.it

... in un lungo pezzo firmato dal suo direttore Ivan, nella serata di martedì dopo che Bruno ...del Milan aveva di fatto accettato di subentrare in corsa al suo vecchio compagno diAndriy ......unadi tutti napoletani. Un'idea affascinante ma non per Giuseppe Cruciani: Lite Cruciani - Buccirosso Bucciroso ha aggiunto: 'Cruciani mi sei simpatico, però fammi parlare' . Ivan...Il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, è intervenuto in collegamento nella trasmissione di Maurizio Costanzo su Radio 101.Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, è intervenuto per parlare dell'interesse da parte della Juventus per Dusan Vlahovic. Queste le sue dichiarazioni: "I ...