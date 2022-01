Yara | la richiesta di Bossetti sui campioni di Dna nuovamente respinta | “Io trattato come un pacco postale”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Massimoincassa un nuovo no allapresentata dalla sua difesa suidi Dna relativi all’omicidio diGambirasio, delitto per cui è stato condannato all’ergastolo in via definitiva. Il Tribunale di Bergamo avrebbe dichiarato inammissibile l’istanza dei legali per conoscere stato e luogo di conservazione dei reperti. Dal carcere, lo sfogo del detenuto in una lettera.Gambirasio,ladi Massimosuidi Dna Nelle ultime ore, cristallizzata nell’ennesimo “no”, sarebbe arrivata la decisione della Corte d’Assise di Bergamo sulladella difesa di conoscere lo stato e il luogo di conservazione deidi Dna oggetto di ...