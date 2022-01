WWE: Attualmente non ci sono piani per il ritorno di Triple H in attività (Di venerdì 28 gennaio 2022) Triple H è diventato il volto di NXT e ha trasformato il brand in un autentico successo per i fan. Stelle indipendenti come Kevin Owens, Sami Zayn, Samoa Joe hanno iniziato a comparire nella programmazione WWE e a offrire match incredibili durante la sua gestione. La federazione ha deciso di andare in un’altra direzione recentemente, e la visione di The Game è stata abbandonata nel dimenticatoio. L’ex capo dello show giallo-nero, ha accusato un grave problema cardiaco l’anno scorso. Lo spavento per la sua salute ha ridotto il suo tempo di lavoro mentre affrontava un lungo recupero. I fan si sono sempre chiesti se Hunter sarebbe tornato per qualche tipo di mansione a tempo pieno. Voci di corridoio Secondo rumor, non ci sono progetti in questo momento per lui. Paul Levesque al momento non tornerà a gestire NXT, o ad occupare ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 28 gennaio 2022)H è diventato il volto di NXT e ha trasformato il brand in un autentico successo per i fan. Stelle indipendenti come Kevin Owens, Sami Zayn, Samoa Joe hanno iniziato a comparire nella programmazione WWE e a offrire match incredibili durante la sua gestione. La federazione ha deciso di andare in un’altra direzione recentemente, e la visione di The Game è stata abbandonata nel dimenticatoio. L’ex capo dello show giallo-nero, ha accusato un grave problema cardiaco l’anno scorso. Lo spavento per la sua salute ha ridotto il suo tempo di lavoro mentre affrontava un lungo recupero. I fan sisempre chiesti se Hunter sarebbe tornato per qualche tipo di mansione a tempo pieno. Voci di corridoio Secondo rumor, non ciprogetti in questo momento per lui. Paul Levesque al momento non tornerà a gestire NXT, o ad occupare ...

