WWE: Altre ex WWE pronte a partecipare al Royal Rumble match, sono già a St. Louis (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mancano ormai poco più di 48 ore a Royal Rumble, uno dei 4 PPV più importanti della WWE che permetterà di delineare anche la strada verso WrestleMania. Quest’anno la WWE ha scelto di annunciare gran parte dei nomi che parteciperanno alla Royal Rumble femminile, annullando l’effetto sorpresa, ma creando allo stesso tempo tanta attesa per il match grazie alla presenza di leggende del passato e di Mickie James, atleta attualmente sotto contratto con Impact Wrestling e attuale campionessa della divisione femminile canadese. Secondo indiscrezioni raccolte dai principali siti americani, emergono altri nomi di ex WWE che si uniranno al Royal Rumble match. Un ritorno dopo 10 anni Cameron e Melina sono state avvistate a St. ... Leggi su zonawrestling (Di venerdì 28 gennaio 2022) Mancano ormai poco più di 48 ore a, uno dei 4 PPV più importanti della WWE che permetterà di delineare anche la strada verso WrestleMania. Quest’anno la WWE ha scelto di annunciare gran parte dei nomi che parteciperanno allafemminile, annullando l’effetto sorpresa, ma creando allo stesso tempo tanta attesa per ilgrazie alla presenza di leggende del passato e di Mickie James, atleta attualmente sotto contratto con Impact Wrestling e attuale campionessa della divisione femminile canadese. Secondo indiscrezioni raccolte dai principali siti americani, emergono altri nomi di ex WWE che si uniranno al. Un ritorno dopo 10 anni Cameron e Melinastate avvistate a St. ...

